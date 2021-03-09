美國35歲好萊塢知名女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)，2012年憑著電影《悲慘世界》而再度爆紅。在3/8所舉行的「第26屆廣播影評人協會獎」(CCA)頒獎典禮上，她穿著一件火辣的透視褲裝現身，讓粉絲們相當驚豔。

亞曼達塞佛瑞擁有空靈美貌與凹凸有致的火辣身材，加上獨特的清新氣質，即使只有159cm的嬌小身高，依然憑著迷人仙氣吸引全球粉絲的喜愛，陸續在《媽媽咪呀！》、《色．誘》、《血紅帽》、《鐘點戰》、《悲慘世界》、《視界戰》等多部叫好又叫座的電影中飾演女主角，更因此在多個頒獎典禮上拿下多項演技大獎，成績備受肯定。

3/8所舉行的「第26屆廣播影評人協會獎」頒獎典禮上，亞曼達塞佛瑞以2020年的電視影集《曼克》入圍最佳女配角獎，在典禮開始之前，她與專屬造型師們便在網路上陸續公開當天的造型，只見她梳起乾淨油頭，並穿上精品時裝MIUMIU所製作的細鑽精緻褲裝，搭配Fred Leighton的高級珠寶，盡顯性感女總裁的高貴與霸氣，但上半身透視的剪裁，雖以誇張的荷葉邊衣領巧妙的遮住重要部位，但凹凸有致的曲線依舊若隱若現相當吸睛。

網路上還流出一段亞曼達塞佛瑞開心在床上彈跳的影片，雖影片全程皆以慢動作的畫面呈現，但她曼妙的身材及甜美的笑容依然吸引大批網友讚賞，引發話題。