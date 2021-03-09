越南超人氣網紅Vo Ngoc Tran，先前因在個人IG上PO出越南傳統服飾「奧黛」的穿搭照而爆紅。近日她為慶祝自己20歲生日，特別在社群媒體上曬出一系列泳裝穿搭，大秀火辣的好身材，令網友看得直噴鼻血。

Vo Ngoc Tran雖只是個高中生，但16歲時就以甜美臉蛋與清新氣質在網路上獲得關注，先前更憑著一張穿著改良過的「奧黛穿搭照」，大秀凹凸有致的身材而打開知名度。私底下就是模特兒的她，還經常透過IG分享生活及穿搭辣照來製造話題，IG狂吸超過72萬人追蹤，還因此有了「零死角高中正妹」的美名。

Vo Ngoc Tran於3/3迎來自己的20歲生日，特別在IG上PO出一組海灘辣照，只見她穿這一件白色繞脖比基尼搭配同色系綁帶包裙，對著鏡頭擺出各種姿勢，大方秀出傲人的上圍及結實的S曲線，吸引超過5萬人按讚。

Vo Ngoc Tran在不久前也曾曬出另一組泳裝辣照，照片中她穿上性感的削肩短版泳裝與短褲，泳裝胸口鏤空的設計同樣使豐滿的東西半球一覽無遺，加上陽光的照射下，顯得白皙的牛奶肌更加白裡透紅，她還不忘下腰擺出多種性感的姿勢展現火辣曲線，令網友們忍不住暴動，紛紛留言「身材真好」、「笑容跟身材都迷死人」、「只能羨慕她男友了」。