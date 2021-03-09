韓國演藝圈才剛傳出權志龍 (G-Dragon)和Blackpink的Jennie Kim秘戀已長達一年的消息，兩人就雙雙出現在香奈兒昨日發布的秋冬大秀名人照當中，由於兩人是香奈兒多年來的品牌大使，時尚品味相投，又都是香奈兒粉絲，說是香奈兒牽的紅線也不為過。
香奈兒昨天公布由攝影雙人組Inez Vinoodh掌鏡的時尚廣告大片，總共有十位品牌大使入列，包括比利時歌手安琪兒 (Angele)、美國女星瑪格麗特庫利 (Margaret Qualley)、惠特尼皮克 (Whitney Peak) 、中國女星宋茜 (Victoria Song)、名模劉雯、日本女星小松菜奈(Nana Komatsu)、製作人Caroline de Maigret、韓裔音樂人兼名模朴秀珠 (Soo Joo Park)等。
其中又以GD和Jennie這對情侶檔最受矚目，兩人都穿黑色斜紋軟呢搭珍珠飾品，頗有搭配成情人裝的味道，選在3月14日白色情人節前夕發布，更添濃情蜜意。
GD擔任香奈兒大使已近5年，而Jennie Kim則是在2019年年底受邀擔任香奈兒時裝的代言人，與兩人開始秘戀的時間點正巧吻合，推論兩人有可能是因香奈兒而結下情緣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。