韓國演藝圈才剛傳出權志龍 (G-Dragon)和Blackpink的Jennie Kim秘戀已長達一年的消息，兩人就雙雙出現在香奈兒昨日發布的秋冬大秀名人照當中，由於兩人是香奈兒多年來的品牌大使，時尚品味相投，又都是香奈兒粉絲，說是香奈兒牽的紅線也不為過。

權志龍GD穿香奈兒黑色斜紋軟尼外套搭珍珠飾品，與Jennie像是穿情人裝。（CHANEL提供）

香奈兒昨天公布由攝影雙人組Inez Vinoodh掌鏡的時尚廣告大片，總共有十位品牌大使入列，包括比利時歌手安琪兒 (Angele)、美國女星瑪格麗特庫利 (Margaret Qualley)、惠特尼皮克 (Whitney Peak) 、中國女星宋茜 (Victoria Song)、名模劉雯、日本女星小松菜奈(Nana Komatsu)、製作人Caroline de Maigret、韓裔音樂人兼名模朴秀珠 (Soo Joo Park)等。

其中又以GD和Jennie這對情侶檔最受矚目，兩人都穿黑色斜紋軟呢搭珍珠飾品，頗有搭配成情人裝的味道，選在3月14日白色情人節前夕發布，更添濃情蜜意。

Blackpink的Jennie Kim穿香奈兒黑色斜紋軟尼洋裝，腰繫珍珠腰鍊，與GD的裝扮很速配。（CHANEL提供）

GD擔任香奈兒大使已近5年，而Jennie Kim則是在2019年年底受邀擔任香奈兒時裝的代言人，與兩人開始秘戀的時間點正巧吻合，推論兩人有可能是因香奈兒而結下情緣。

日本女星小松菜奈以香奈兒黑白色系女裝搭Coco Crush珠寶，充滿龐克時尚。（CHANEL提供）

香奈兒昨日釋出秋冬廣告大片，比利時歌手Angele穿香奈兒新裝入鏡。（CHANEL提供）