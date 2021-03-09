諧音如「粉賺」的粉紅鑽極為稀有，尤其是阿蓋爾礦場於去年11月關閉之後，粉紅鑽更如洛陽紙貴，愈發難尋。藝術珠寶品牌CINDY CHAO即起在台舉辦「Pink Legacy傳奇粉鑽」珠寶展，一次集結10顆珍稀粉紅鑽，總價近30億元，10顆粉鑽從世界各地來台匯聚一堂，可謂盛況空前、難得一見。

CINDY CHAO設計大師趙心綺指出，粉紅鑽十分稀有，全球市面上流通超過1克拉的粉鑽不超到30顆，且售價逐年升高，從2005年起每年皆以10%調漲，去年阿蓋爾礦場停場後，更是爆升到20%，粉紅鑽不僅可以保值，且是投資理財的標的，其中有顆粉鑽戒指在發布會前夕就被藏家搶先買下，可見受歡迎的程度。

濃彩粉紅鑽樹枝戒指，主石為逾9克拉梨形濃彩粉紅鑽。（CINDY CHAO提供）

這批粉紅鑽從1克拉到9克拉不等，要價最貴的是一對粉紅鑽耳環，鑲有兩顆粉鑽分別逾5克拉，要價近10億元，由於粉紅鑽稀有，要配對成耳環的難度很高，拍賣會紀錄5克拉以上粉紅鑽配成耳環的作品僅有3對，此為其中之一，更添傳奇。

此外，重達9克拉的梨形切割粉鑽戒指、7克拉Type 2a粉紅鑽戒指也

濃彩粉紅鑽緞帶耳環，兩顆各逾5克拉粉紅鑽、兩顆孔克珠約1.6克拉，售價近10億元。（CINDY CHAO提供）

身價不菲，為了突顯粉紅鑽之美，趙心綺以透淨白鑽、黃鑽、橘鑽襯托，並以隱藏式鑲嵌讓寶石彷彿飄浮在指間，十分精巧唯美。

趙心綺透露，為了如願蒐羅到10顆粉鑽，讓她費盡心思，其中有兩顆各逾1克拉的紅鑽，難度更高，多年前她曾受客戶委託在世界各地尋找紅鑽，花了5年才找到，如今就有兩顆紅鑽在台灣，可說是台灣人的福氣，其中一顆來自阿蓋爾礦場的紅鑽，因色澤濃豔、切工獨特，被GIA命名為「Red Princess」（紅色公主），還為它出了一本專書，是一顆擁有名字的寶石，身價和地位更是不可等閒視之。

紅鑽極為罕見，這只逾1克拉阿蓋爾紅鑽被GIA命名為「Red Princess」（紅色公主），還為它出了一本專書，身價不凡。（CINDY CHAO提供）

趙心綺曾花5年的時間尋找紅鑽，如今就有兩顆紅鑽在台灣，此為紅鑽花朵戒指，逾1克拉。（CINDY CHAO提供）