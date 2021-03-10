圖二：木村心美受邀觀賞DIOR 2021秋冬系列大秀影片。（DIOR提供）

圖三：秀智受邀觀賞DIOR 2021秋冬系列大秀影片。（DIOR提供）

圖四：紅色斗篷設計源於童話小紅帽，也與迪奧先生於「時尚小辭典」中提到的「我認為紅色大衣非常好！」，互相呼應。（DIOR提供）

DIOR 2021秋冬時裝系列走暗黑童話風，邀請各國時尚icon如Angelababy、木村心美、秀智等女星一同線上看秀，此次大秀將地點置於巴黎凡爾賽宮鏡廳，眾明星站在手繪的宮廷背板前，彷彿誤入格林童話的角色一般，帶領大家走進DIOR所營造的世界中。

本季DIOR邀請法國導演 Fabien Baron 、藝術家Silvia Giambrone 合作進行拍攝、場景布置，營造出暗黑童話風格; 此次的創作選擇抽離時間維度，將鏡廳的鏡子賦予如同「愛麗絲夢遊仙境」平行世界的意涵，象徵打破外表界線、開拓新視野，重新探索世界童話，審視、顛覆刻板印象和角色原型。

該系列的中的連帽設計源於英國女性主義作家Angela Carter 版本的《小紅帽》，凸顯潛藏在童話中的性別、政治，挑戰經典童話的框架;而紅色大衣也與迪奧先生於「時尚小辭典」一書中所說的話相互連結;紅色花呢格紋取材自品牌典藏中的玫瑰圖騰，則與品牌女裝季配件創意總監Maria Grazia Chiuri 鍾愛的經典童話故事《美女與野獸》呼應，宛若專為公主打造的飄逸晚禮服，層疊薄紗表現斑斕色彩的印花、菱格紋，裝飾領片、英式刺繡胸甲，以及白色花邊短襪則充滿童年回憶。