台灣時裝品牌夏姿．陳（SHIATZY CHEN），日前於巴黎時裝周官網線上發表2021秋冬系列，本季以「織間」為題，融入興盛於70年代前後的「Power Dressing」理念與輪廓，並於市定古蹟「觀音山蓄水池」進行拍攝，營造出時空交會的神秘氛圍，讓服裝、古蹟激盪出東方工藝之美。
別於過去，本季較多比例的褲裝以及窄版裙裝，呈現簡約俐落的中性風格，利用挺拔的輪廓、布料皺折的份量感、強烈的色系，展現女性力量與服裝的串聯，藉此傳遞跨越時間與性別的訊息，除此之外，獨家開版的圖騰也是看點之一，以新舊交雜、反現實的超現實主義為基底，疊加現代街頭塗鴉美學，在織品上已燒花、緹花、彩繪、刺繡等方式呈現，也具象化於項鍊、耳環、腰鍊等飾品上。
由於疫情影響，巴黎時裝周僅能以線上方式呈現於觀眾眼前，但台北時裝周卻因疫情控制得宜，將順利舉行實體大秀，而夏姿．陳也將於3月10日舉行實體大秀，讓品牌粉絲有機會實際觀賞新作。
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