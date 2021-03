美國流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez),以甜美外表與嘹亮的歌聲受到粉絲的愛戴,但日前接受雜誌專訪時,她卻語出驚人的表示將「暫時告別歌壇」震驚整個演藝圈。而她也在「封麥」前也不忘在時尚雜誌中展現凹凸有致的好身材,吸引網友熱烈討論。

賽琳娜過去曾以童星身份出道,自演出迪士尼頻道電視劇《孟漢娜》、《少年魔法師》的女主角後便一炮而紅,隨後演出多部電視劇及電影,並開始找人合作推出歌曲朝向創作歌手出發,陸續推出《Who Says》、《Lose You to Love Me》、《ICE CREAM》等暢銷單曲,成為全球知名女歌手。

而近日一連發行多首拉丁單曲《De Una Vez》、《Selfish Love》、《Baila Conmigo》的她,卻突然宣布「將暫別歌壇,全力朝戲劇圈發展」令粉絲們相當措手不及,日前她為時尚雜誌Vogue所拍攝的雜誌封面也一併公開。

賽琳娜於IG上公開的照片中,換上大紅色的花卉洋裝、平口比基尼及修身連身裙,多變又鮮豔的服裝造型,與她的拉丁專輯完美呼應。而其中一套米色格紋短裙造型最是吸睛,除了蓬袖上衣與貼身包裙相當顯瘦外,襯衫裡僅搭配同色系內衣盡顯火辣好身材,吸引超過597萬人按讚。

另外,賽琳娜除了在音樂創作上交出亮眼成績外,也積極發展副業,先是開設個人美妝品牌「Rare Beauty」,再接下料理節目《Selena + Chef》的主持棒,近日也確定接下傳記電影《In The Shadow Of The Mountain》,在其中飾演第一位征服世界七大頂峰(Seven Summits)的女同志登山家,成為全方位女星。