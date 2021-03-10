南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，即將於3月17號發行全新單曲《어떤X (What Type of X)》，令粉絲們相當期待。Jessi為了替新專輯宣傳，率先在個人IG上公開多張專輯形象照，大秀超狂的葫蘆曲線。

Jessi出道多年，無論台上還是台下，總以前衛又性感的穿搭風格受到關注，而即將於3/17晚間6點發行單曲MV的她，昨日(3/9)接續在個人IG上釋出一系列火辣形象照。

只見Jessi穿著一件透視馬甲造型上衣，搭配拼接寬版牛仔褲，一頭濕髮坐在地上擺出各種性感姿勢。上衣罩杯式的馬甲設計，不僅使性感蠻腰看起來更加纖細，Jessi還不忘將拉鍊開一半，秀出飽滿的雙球曲線與內搭黑BRA；寬大的牛仔褲則是以側面鏤空的設計，隱約透出美腿曲線，又帥又性感的惹火新造型，獲得網友一致好評。

Jessi擁有美艷外表及魔鬼身材，先前還曾在節目上大方承認整形，直率性格使她圈粉無數，IG吸引超過532萬名粉絲追蹤。去年7月她以單曲《NUNU NANA》爆紅後，再透過節目與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」，同樣掀起話題，今年更一連在《第35屆金唱片獎》、《第30屆首爾歌謠大賞》上獲得大獎，人氣直衝天際。