南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，於2/28日推出全新單曲《꼬리(TAIL)》，一連攻上多個流行音樂榜，人氣再度飆升。近日她受邀參與知名精品MIUMIU的2021時裝大秀，並在個人社群媒體上曬出一系列火辣穿搭，再度引發話題。

宣美無論是舞台造型還是私下的穿搭風格總是前衛、大膽，加上經常在個人社群平台上曬出私底下前衛又帥氣的穿搭，使她受到大批粉絲的喜愛，成為女性粉絲心目中的流行指南，也吸引國際精品爭相合作。日前她才剛參加完知名精品GIVENCHY的線上時裝大秀，緊接著受邀出席MIUMIU與時尚雜誌BAZAAR Korea所合作的時裝秀。

宣美公開的一系列穿搭照中，只見她穿著該品牌所推出的粉色水鑽肚兜，搭配同款A字裙與經典小包、白布鞋，大方秀出一雙名品長腿，但沒想到一轉身才發現，背部只用兩條線固定，使白皙裸背與火辣蠻腰一覽無遺；另一套造型，則是以七彩橫條紋POLO杉搭配水鑽短裙，大玩復古風味，同樣性感又有型，令網友看了忍不住大讚「到底有什麼造型能難得了宣美」、「李老師太強大了」、「那雙腿真絕」，吸引超過30萬人按讚。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，單飛後陸續發行《24小時也不夠》、《Noir》、《Lalalay》、《Gotta Go》、《紫光夜》等夯曲成績備受肯定。另外，宣美雖只有166cm，腿長卻有110cm，因此獲得「南韓第一腿精」的美名。