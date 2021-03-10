南韓限定女子偶像團體IZ*ONE，於去年底發行單曲《Panorama》後，人氣再度暴漲。其中，只有16歲的人氣成員張員瑛(장원영)，近日受邀出席精品MIUMIU的2021時裝大秀，在官方IG上曬出一系列造型側拍，更秀出一雙名品長腿，讓粉絲們驚艷不已。

張員瑛尚未出道時，便以一張小到不行的巴掌臉，及171cm的高䠷身材，在選秀節目《PRODUCE 48》中受到大批粉絲的喜愛，加上超強的舞台魅力，讓她成功脫穎而出進入女團，成為IZ*ONE中年紀最小、個頭卻最高的成員，一雙迷人的大長腿更被網友譽為「奇蹟神腿」、「12頭身美女」，人氣不斷攀升。

近日，張員瑛也收到精品MIUMIU的邀請，觀看2021的時裝大秀，她還不忘於IG上曬出一系列穿搭進行宣傳。只見她穿上黑白格紋上衣，搭配白色短褲與經典小包，看起來優雅又性感；後面幾張照片中，張員瑛更直接抬起雙腿，並對著鏡頭擺出各種性感姿勢，秀出前凸後翹的曲線，即使對著鏡子自拍，也以火辣的跨腳坐姿秀出白皙長腿，吸引超過35萬人按讚，紛紛留言「員瑛啊!你果然是我們國家的希望」、「無論臉蛋還是身材都是名品」、「員瑛真是美瘋了」。

另外，張員瑛日前在廣告中的表現也格外受到矚目，她與IZ*ONE其他成員及女星韶宥合作的廣告單曲《ATTITUDE》MV中，除了以甜美的笑容電暈人外，多套協肩、中空的造型更秀出性感鎖骨與腹肌馬甲線，令粉絲忍不住暴動。