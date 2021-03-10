英國25歲新生代女星艾瑪科林(Emma Corrin)，在Netflix超夯王室宮廷劇《王冠》(The Crown)中，飾演黛安娜王妃而打開知名度。3/8日所舉行的「第26屆廣播影評人協會獎」(CCA)頒獎典禮上，她也憑該劇獲得大獎，並以火辣的鏤空禮服引起熱烈討論。

艾瑪科林除了擁有精緻五官與水藍大眼外，還是名不折不扣的學霸，由劍橋大學聖約翰學院畢業後才踏入戲劇圈的她，因清新的氣質與自帶的貴族氣息，讓她獲得影集《王冠》的演出機會，更在第四季中成功演繹剛嫁入皇家時的黛安娜王妃，稚氣又羞澀的模樣獲得大批觀眾的喜愛。

艾瑪科林也因該劇，在今年的「第78屆金球獎」及「第26屆廣播影評人協會獎」頒獎典禮上，前後榮獲最佳戲劇類影集女主角，演技備受肯定，而她在廣播影評人協會獎頒獎典禮上所穿的服飾也同樣受到矚目。艾瑪科林於IG公開的照片中，穿著時裝精品Schiaparelli所推出的2021春夏高級訂製禮服性感現身，除了誇張的珠鑽造型以放射狀佈滿上半身外，胸口鏤空的設計更使她東西半球與腹肌曲線一覽無遺，令粉絲看了相當驚艷。

事實上，艾瑪科林對於自己的造型從不設限，先前便在金球獎上以浮誇的蓬袖小丑洋裝亮相，也曾為了拍攝主題的需要而扮演男性，似乎沒有造型能夠難得了她。