日本27歲新生代氣質女神新木優子，出道時便以清新脫俗的氣質，與精緻甜美的臉蛋獲封為「透明系女神」。近日她除了受邀出席DIOR 2021時裝大秀外，還登上時尚雜誌《FIGARO》的封面，並在其中辣秀前凸後翹的好身材，在網路上引發討論。

新木優子在《FIGARO》公開的照片中，以復古的厚瀏海造型，搭配精緻的妝容，為精品時裝Dior演繹一系列春夏新品及香水。近日，新木優子在個人IG上公開當天拍攝時的造型側拍，只見她穿上粉色、藍色的透視雪紡洋裝，隱約露出修長美腿；充滿知性美的米色鏤空蕾絲洋裝，更大膽秀出性感黑bra，令粉絲們看了直呼「優子真美」、「可愛又性感的化身」、「身材實在太好了」，吸引超過8萬人按讚。

隨後，新木優子也PO出多張出席DIOR 2021時裝大秀時的穿搭照，大紅色的平口雪紡洋裝，不僅讓她秀出白皙鎖骨，手臂綁帶的設計也有顯瘦的效果，整體造型看起來甜美又優雅，受到網友一致好評。

新木優子小學5年級時就被星探挖掘，還曾在2008年阿部寬主演的電影《青鳥》和懸疑電影《告白》中飾演學生，但她並沒有因此受到注意，直到2014年擔任起時尚雜誌《non-no》的專屬模特兒，才以亮麗的外表與165cm的高䠷身材逐漸打開知名度，陸續演出多部電視劇。2019年憑著電視劇《前男友狂》中的「難波有里華」一角爆紅，使她人氣狂飆，IG吸引超過416萬人追蹤。