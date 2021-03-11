「針織女王」潘怡良3／12日台北時裝本次時裝週2021秋冬發表會走秀作品，呈現雍容而典雅氣質。（潘怡良提供）

素有「針織女王」響亮美名的國際知名服裝設計師潘怡良。（潘怡良提供）

潘怡良秋冬時裝發表會將於3月12日下午2021年台北時尚週開場大秀中登場。本次時裝發表會以「合」為主題，靈感源於東方華瑞之美，輔以鮮明的「大和文化」特色，合針織雅做華服，以精細匠煉品質。將日本和服中的腰帶圖案作為設計主元素之一，色彩以黑、紅、金為主，通過針織與梭織拼接的精湛技藝，呈現出文化交融與匯合的視覺盛宴。

已連續參加三屆台北時裝周的潘怡良，在設計上，善於從不同角度汲取生活靈感，每次發表的創作都能啓發新的設計浪潮。別具一格的時尚洞察力與獨特的審美視角早已深入人心，尤其作品中充滿高貴典雅的設計風格在行業間有口皆碑。熱愛針織的她其實是個追求完美同時又充滿好奇心的大小孩，或許就是骨子裡的這種百變及對設計不按牌裡出牌的期許讓她不斷迸發出新的時尚火花。

開展前訪問潘怡良對於此次時裝發表會，最開心的事是什麼？出乎意外的答案竟然無關其個人的成敗，而是此次在現場幫忙她發表會的大專院校時尚設計相關科系的學生，這群未來設計師透過這次發表會在前中後場等實務中習得的實務經驗與成長，讓她彷彿看見當年的自己對服裝設計的熱愛與義無反顧，是最讓她開心的事。

潘怡良說：「直到開展前，作品仍在修改微調中，務求盡善與完美。每次舉辦發表會的時候，事前準備就必須花很多時間，臺上如果展現15分鐘，臺下則要花好幾個月的時間去籌備，從衣服製作前的設計、靈感發想，到作品完成，每個環節都會親自參與，無非希望作品能完美的呈現在舞臺上。」謝幕的同時，台下給予的掌聲與喝采都是讓她在設計路上一直堅持下去的動力。

潘怡良以「針織女王」著稱，最受矚目是在2014年參加中國國際時裝週，獲得有時裝界奧斯卡金像獎之稱的【金頂獎】殊榮，並在2016年參加紐約官方時裝週的發表。是當今全球設計師當中，少數以針織發展為主的服裝設計師。

3月12日下午三點在松山文創園區4號倉庫台北時裝周潘怡良服裝秀中，超模洪曉蕾以女王之姿稱霸伸展台，戴愛玲、何篤霖、夏如芝、許孟哲及趙孟姿夫婦、大久保麻梨子、朱葒、吳珝陽、國民黨榮譽主席連戰之媳婦 路永佳等眾多名人將連袂閃耀秀場，全程網路直播，不能到現場的朋友亦能同步觀賞。潘怡良服裝秀直播看這裡，https：／／m.youtube.com／watch？v=l7hA8zhkc_c＆feature=youtu.be