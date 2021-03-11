南韓30歲知名演員兼歌手秀英，今年以電視劇《Run On》中的徐丹雅一角，人氣再度飆升。近日她在個人社群媒體上曬出私服穿搭，秀出一雙纖細長腿，吸引粉絲的目光。

秀英在女團少女時代時期便以亮麗的外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。

而經常透過IG與粉絲分享生活的她，近日曬出一組私下與狗兒們外出玩耍的照片，只見她綁著包頭，穿著可愛的絨毛帽T，搭配超貼身的單車短褲與球鞋，筆直又修長的美腿一覽無遺，整體造型看起來休閒又時髦，令粉絲留言「秀英這雙腿太絕了」、「姊姊的腿真是又長又美」、「不意外是男友視角」、「敬淏歐爸快出來吧！別躲了」，吸引30萬人按讚。

事實上，秀英自2017年轉向戲劇圈發展後，一連演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》、《Run On》，及電影《霹靂嬌鋒》，以自然又精湛的演技受到觀眾好評，近日再以電影《今天決定我愛你》引起熱烈討論，日前還傳出她將與少女時代成員再度合體發行專輯，人氣持續攀升。而她即使事業忙碌，與男星鄭敬淏的感情依舊穩定，攜手走向第9年，兩人前幾日還被拍到一同逛超市的日常互動，讓大批粉絲忍不住「催婚」引發話題。