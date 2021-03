南韓31歲知名女星Tiffany,即將於4月2號演出韓國版百老匯經典舞台劇《Chicago》。近日都在積極排練的她,也不忘在社群媒體上曬出綵排側拍照,火辣的造型令她好身材全洩。

Tiffany自女團少女時代出道後,便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛,加上一雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉,讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後,人氣依然持續攀升,陸續發行《Born Again》、《Lips On Lips》、《Magnetic Moon》、《Run For You Life》等多首暢銷單曲,成功打進美國市場。

不過受到新冠肺炎疫情影響,Tiffany在美國活動幾乎停擺,她便順勢回到熟悉的韓國繼續發展。日前宣布接下百老匯舞台劇《Chicago》演出的她,近日在IG上曬出與其他演員的綵排合照,只見她穿著大紅色緞面U領洋裝,搭配黑色網襪大秀火辣美腿,但近看才發現洋裝疑似領口太低,使她內搭蕾絲內衣意外露出,後面幾張自拍照中更以「上帝視角」秀出性感深溝,讓粉絲們大噴鼻血,吸引超過15萬人按讚。

另外,Tiffany近日也受邀擔任綜藝節目《認識的哥哥》的嘉賓,除了在節目中秀出「分辨水味」的特殊能力外,襯衫搭配百褶裙的性感穿搭,也同樣獲得矚目引發討論。