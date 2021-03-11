南韓大勢女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)，即將於本月12日發行首張SOLO單曲《ON THE GROUND》MV，讓粉絲們相當期待。而她除了在網路上陸續釋出多套專輯造型吸引注意外，錄製綜藝節目時的短裙穿搭也同樣引起討論。

Rosé自出道以來，憑著精緻的臉蛋與獨特的嗓音，受到大批海內外粉絲的支持，加上纖細的長腿與高冷、神祕的氣質，使她成為各大精品指定合作的女星之一，也因此有了「人間玫瑰」的封號。而即將發行專輯的她，也是繼2018年BLACKPINK中的成員JENNIE單飛之後，第二位推出SOLO單曲的成員。

Rosé為了幫新專輯宣傳，一連多天在個人IG上曬出多張專輯造型，除了紫色的不規則平口禮服，與大蓬袖的高衩連身衣外，昨日(3/10)又PO出一套極盡視覺效果的羽毛亮片造型，大展凹凸有致的極致曲線，浮誇又不失性感的造型，搭配Rosé冷傲的氣質，電得粉絲們直呼「等不及了」，吸引超過224萬人按讚。

另外，Rosé今日也受到知名節目《認識的哥哥》的錄製邀請，與同樣是女團(Girl's Day)出身的惠利現身電視台，只見兩人穿上高中校園制服，搭配超短百褶裙展現青春活力，而Rosé纖細的「鉛筆腿」也再次引來熱議。