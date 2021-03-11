喜愛宋慧喬的粉絲終於又可看到宋慧喬的新戲了，新近傳出宋慧喬將演出SBS新劇「現在正在分手中（暫譯）」，與小鮮肉張基龍有不少對手戲，新戲還未上映，宋慧喬代言的CHAUMET珠寶搶先發布一系列形象照，宋慧喬不僅美貌如昔，甚至還更加美豔動人。

宋慧喬為CHAUMET珠寶拍攝的形象照，展現女神風采。（CHAUMET提供）
宋慧喬為CHAUMET珠寶拍攝的形象照，展現女神風采。（CHAUMET提供）

專為皇室打造冠冕的CHAUMET珠寶以優雅品味著稱，貴氣但不落俗套，深受后妃、公主等皇室貴族的喜愛，尤其是以約瑟芬皇后為名的Josephine珠寶系列，更是代表作品，宋慧喬在新釋出的形象照中佩戴Josephine系列珠寶、腕表入鏡，與她脫俗不凡的時尚氣質十分相襯。

CHAUMET珠寶釋出廣告形象照，宋慧喬比起以往更加美豔動人。（CHAUMET提供）
CHAUMET珠寶釋出廣告形象照，宋慧喬比起以往更加美豔動人。（CHAUMET提供）

宋慧喬分別以女強人套裝、晚宴禮服等裝扮詮釋Josephine珠寶，她說：「無論配搭休閒舒適的著裝，或是為雍容華貴的造型點睛，這些珠寶均可讓現代女性時刻忠於自己的風格與本性，恣意揮灑自我。」昔日約瑟芬皇后因佩戴CHAUMET珠寶而擁有「時尚皇后」的美譽，如今宋慧喬也承襲了約瑟芬皇后的貴氣與品味，顯得風姿綽約。

CHAUMET珠寶釋出廣告形象照，宋慧喬比起以往更加美豔動人。（CHAUMET提供）
CHAUMET珠寶釋出廣告形象照，宋慧喬比起以往更加美豔動人。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Aigrette 18K白金戒指，鑲鑽石和Akoya珍珠，16萬1000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Josephine Aigrette 18K白金戒指，鑲鑽石和Akoya珍珠，16萬1000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Aigrette戒指套組，可疊組成奢華版。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Josephine Aigrette戒指套組，可疊組成奢華版。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Aigrette玫瑰金戒指，12萬9000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Josephine Aigrette玫瑰金戒指，12萬9000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Aigrette Imperiale項鍊（可當皇冠），主石約8.53克拉的梨形藍寶石。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Josephine Aigrette Imperiale項鍊（可當皇冠），主石約8.53克拉的梨形藍寶石。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Aigrette Imperiale項鍊，主石約2.9克拉的梨形藍寶石。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Josephine Aigrette Imperiale項鍊，主石約2.9克拉的梨形藍寶石。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Aigrette白金腕表，24萬6700元 。（CHAUMET提供）
CHAUMET的Josephine Aigrette白金腕表，24萬6700元 。（CHAUMET提供）

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