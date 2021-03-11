喜愛宋慧喬的粉絲終於又可看到宋慧喬的新戲了，新近傳出宋慧喬將演出SBS新劇「現在正在分手中（暫譯）」，與小鮮肉張基龍有不少對手戲，新戲還未上映，宋慧喬代言的CHAUMET珠寶搶先發布一系列形象照，宋慧喬不僅美貌如昔，甚至還更加美豔動人。
專為皇室打造冠冕的CHAUMET珠寶以優雅品味著稱，貴氣但不落俗套，深受后妃、公主等皇室貴族的喜愛，尤其是以約瑟芬皇后為名的Josephine珠寶系列，更是代表作品，宋慧喬在新釋出的形象照中佩戴Josephine系列珠寶、腕表入鏡，與她脫俗不凡的時尚氣質十分相襯。
宋慧喬分別以女強人套裝、晚宴禮服等裝扮詮釋Josephine珠寶，她說：「無論配搭休閒舒適的著裝，或是為雍容華貴的造型點睛，這些珠寶均可讓現代女性時刻忠於自己的風格與本性，恣意揮灑自我。」昔日約瑟芬皇后因佩戴CHAUMET珠寶而擁有「時尚皇后」的美譽，如今宋慧喬也承襲了約瑟芬皇后的貴氣與品味，顯得風姿綽約。
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