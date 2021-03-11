美國51歲拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），近日除了忙著幫自創彩妝品牌宣傳外，也接下知名鞋履品牌的代言，並在個人社群平台上陸續公開一系列火辣形象照，大秀超狂的緊致身材。

珍妮佛羅培茲出道多年，身材依舊緊實火辣，加上凍齡的臉蛋，使她人氣始終居高不下。而她的高人氣也使她廣告、代言不間斷。日前接下知名鞋履品牌「DSW Designer Shoe Warehouse」代言的她，先前曾曬出火辣的「洞洞裝」造型吸引目光，近日她又再度公開另一組漆皮造型側拍照。

照片中，珍妮佛羅培茲穿上短版白色漆皮上衣，搭配同款式貼身長褲，腳上則是踩著該品牌所推出的斑馬紋跟鞋，跪坐在地上展現女王的霸氣，火辣身材更是一覽無遺，但最後一張側身照才發現，上衣中空的設計使她腹部一用力，便炸出超狂馬甲線，令網友驚艷不已，直呼「馬甲線太強了」、「真的不像50歲的人」、「身材實在太逆齡」，吸引超過142萬人按讚。

事實上，珍妮佛羅培茲為了維持身材也是下足了功夫，不僅平常只吃「有機食品」及大量的蛋白質、蔬菜、水果，她也嚴格控制自己做到不抽菸、不喝酒、不攝取咖啡因及酒精，並持續嘗試各種運動，讓自己的代謝率維持在最好的狀態。