迪奧超完美持久氣墊蜜粉＃050，2200元。（迪奧提供）

迪奧超完美持久飾底乳SPF20 PA＋＋ 30ml，2050元。（迪奧提供）

迪奧超完美持久定妝噴霧100ml，1700元。（迪奧提供）

RMK透光空氣感蜜粉8.5g，1600元。（RMK提供）

RMK透光勻色粉底液20ml，1600元。（RMK提供）

RMK UV防護乳 SPF35 PA＋＋＋＋(透光勻色型) 60g，1300元。（RMK提供）

疫情防禦期間，配戴口罩已是大眾生活日常，美妝業者在發表新品之際，也考量消費者的使用習慣，找來專家共同討論如何透過上妝術讓妝容不沾口罩，或是從成分上調整配方，避免因口罩摩擦或天氣濕熱而掉妝，做出更適合當代使用習慣的商品。

迪奧推出首款全天持妝的秘密武器「超完美持久定妝噴霧」，訴求如底妝防護衣使底妝自然貼合薄透，也讓眼妝與脣妝不易掉色，迪奧攜手專業彩妝師研發出「雙層夾心定妝法」，先以超完美持久飾底乳SPA20 PA＋＋修飾膚色，再擦上超完美持久粉底液或超完美柔霧光氣墊粉餅，噴上迪奧超完美持久定妝噴霧，接著使用超完美持久氣墊蜜粉，最後再輕噴超完美持久定妝噴霧，透過兩層噴霧將妝容宛若定格，不沾口罩，也不沾白襯衫，夏季淺色衣服多，學回夾心上妝術，也能讓衣服不再染上粉底，女星娜塔莉波曼為迪奧超完美持久底妝系列代言，演繹夾心底妝的完美姿態。

RMK運用色彩的力量，打造透明感透光勻色粉底液，以及空氣感的透光空氣感蜜粉，訴求保留原有的肌膚活力，調理出更顯明亮的膚質，RMK UV防護乳（高效保溼型）採用超防水處方，遇汗水和皮脂，防曬成分不易脫落，品牌強調，不只做到夏季必備底妝防水需求，更加入「耐摩擦」配方，口罩、服裝摩擦都不易脫落，讓防護更安心。