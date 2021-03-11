南韓超人氣網紅Somi (崔素美)，以美豔外表與不科學的水蛇腰在網路上迅速竄紅，並獲得「真人版娜美」的封號，IG吸引超過159萬人追蹤。近日她為自家服飾品牌所新推出的春夏新品宣傳，在IG上曬出一系列火辣穿搭照，隨興的坐姿令網友大噴鼻血。

Somi私底下的穿搭風格一向性感、前衛，從不吝嗇在網路上分享凹凸有致的極致曲線來製造話題。近日她在再度擔任起自家服飾品牌的模特兒，IG公開的照片中，只見她穿著一件短版POLO杉，搭配棕色百褶短裙，上衣扣子只扣一顆幾乎包不住豐滿的上圍；Somi甚至直接坐在地上，對著鏡子自拍，火辣的臀腿曲線一覽無遺。

隨後，Somi又曬出一組西裝造型的自拍照，照片裡的她，以黑色的西裝外套內搭白色細肩帶bra top與同色系長褲，大秀結實的馬甲線，另外附上一張脫掉外套的火辣飛吻照，再度引發網友們暴動，紛紛留言「這身材真讓人受不了」、「姊姊實在太美了」、「真的好想看看本人長怎樣」。

事實上，Somi過去曾是網拍模特兒出身，以甜美臉蛋與170cm的高䠷身型成為各大廠商合作的模特兒，成立個人服飾品牌「glander」後她更積極的更新IG，並經常曬出「大尺度」養眼辣照，成為不少男粉絲心目中的性感女神，因此有了「網拍女神」的封號。