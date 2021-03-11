寶格麗（BVLGARI）在台舉辦巴洛克（BAROCKO）頂級珠寶展，展出逾300 件、總值近新台幣60億元的頂級珠寶腕表作品，邀請蔡依林和施柏宇擔任開展嘉賓，蔡依林以一襲中空黑色禮服搭配要價逾兩億台幣的珠寶，且是她最喜愛的祖母綠與藍寶石，難掩心喜，仍神態自若淡定地說：「很自在，沒什麼壓力！」

蔡依林指出寶格麗一直是她的愛牌，其中她最常配戴一只Serpenti腕表，既實用又帥氣，是她的最愛，昨日她受邀鑑賞色彩繽紛的珠寶作品，還能搶先試戴，讓近一年來居家防疫、躲在家裡天台種菜當「農夫」的她過足乾癮。

施柏宇為寶格麗特別返台，忍受居家隔離之苦只為了以華麗造型現身，佩戴要價805萬的鐘樂報時陀飛輪腕表。（陳俊吉攝影）

施柏宇則為了出席寶格麗活動特地返台，在家自主隔離半個月，出關隔天就以華麗造型現身，佩戴要價805萬的鐘樂報時陀飛輪腕表，心情特別開心。

寶格麗今年來台的眾多珠寶作品當中，以要價逾3億元產自Muzo礦產的30.46克拉無油矩形切割哥倫比亞祖母綠戒指最受矚目，是全場最貴的珠寶作品，其次一顆92克拉無燒處理甜麵包山形斯里蘭卡皇家藍藍寶石裸石也不乏VIP指名鑑賞，另有14.16克拉莫三比克紅寶石、7.02克拉緬甸Mogok紅寶石，都是難得一見的稀世珠寶。

為呼應BAROCKO珠寶的主題，寶格麗除了選用色彩濃郁豐富的彩寶為素材之外，以往較少見的珍珠也是重點，因為巴洛克藝術一詞源自葡萄牙文Barroco，原意是不規則的珍珠，因此別具意義，珍珠與鑽石彩寶形成光影亮霧的對比，更能展現巴洛克藝術之美。

寶格麗BAROCKO系列祖母綠戒指，祖母綠主石重30.46克拉，逾3億元。（BVLGARI提供）

寶格麗BAROCKO系列Festa頂級彩寶與鑽石項鍊，2164萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗BAROCKO系列Cupola頂級祖母綠與鑽石耳環，主石為兩顆各重約8克拉祖母綠，約2344萬5000元。（BVLGARI提供）

蔡依林出席寶格麗珠寶展，佩戴寶格麗BAROCKO系列Emerald Star祖母綠項鍊、祖母綠鑽戒和Serpenti Misteriosi神秘鑽表。（陳俊吉攝影）

寶格麗BAROCKO系列鑽石項鍊，約1046萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗BAROCKO系列頂級碧璽、珍珠與鑽石項鍊，1262萬4000元。（BVLGARI提供）