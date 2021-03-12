圖二：茄子蛋身穿WEAVISM 織本主義霸氣登台。（臺北時裝週提供）

圖三：艾怡良穿著台灣設計師NIKI YEH所設計的洋裝，為台北時裝周獻唱。（臺北時裝週提供）

圖四：黃宣著DYCTEAM的服裝二度登上伸展台更顯放鬆。（臺北時裝週提供）

金曲歌后艾怡良日前身穿台灣設計師NIKI YEH的俐落龐克洋裝在松山文創園區，一連開唱3首歌曲為2021臺北時裝週的「永續時尚開展秀」做串場，「兩年前有參與過臺北時裝週這次再來真的很興奮，希望能把歌曲唱出時尚氛圍」。在該場秀上，除艾怡良外還有金曲樂團茄子蛋、曾莞婷、黃宣、阿夜等人擔任走秀嘉賓，黃宣此次為品牌DYCTEAM走上伸展台，他表示「這次沒有特別準備，就是保持心情愉悅、放鬆」，同樣作為走秀嘉賓登場的曾菀婷，笑說自兒時走過童裝後就沒再走秀過，並自嘲「心肺功能要練好，不然走兩圈就要喘不過氣」

另外在座位上也是星光熠熠，曾之喬、林予晞、傅孟柏等皆作為看秀嘉賓出席，作為秀場常客的曾之喬帶著首次看秀的傅孟柏一同穿著台灣設計師竇騰璜的作品出席，而林予晞則穿著C JEAN的服飾出席; 此次永續時尚大秀集結集結了Claudia Wang、＃DAMUR、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq和WEAVISM 織本主義共6個臺灣設計師品牌與臺灣實力頂尖的紡織廠商傾力合作，在永續設計與環境友善的大命題下，帶來嶄新與突破性的服裝展演。