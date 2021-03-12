遠東SOGO復興館昨（11日）起推出「MENS FASHION TRENDS 紳活時尚」，以「舒適風格型男穿搭」為主題，帶出西服回歸、休閒正裝、復古格紋、機能運動等重點趨勢，且引進NIKE全新店型KICKS LOUNGE、ASICS、Champion 3大品牌，讓潮流粉絲朝聖，滿足各類選鞋需求。

Nike KICKS LOUNGE 4月下旬開幕。（SOGO提供）

活動期間攜手6大銀行推出「耀眼春尚 銀行獻禮」，於單館消費滿6500元起，贈SOGO電子商品券，單筆滿萬分期再加贈100元電子商品券，還可再參加各樓面加碼活動，有機會獲得Apple iPhone、Air Pods系列商品。

復興館6F ASICS將是全台第一家新型店鋪，以光圈變換設計打造潮流科技感；Nike全新店型KICKS LOUNGE將於4月下旬開幕，以「創意工作空間」為發想，並結合在地元素，營造更具特色的店舖空間，產品選項將橫跨Nike Sportswear、Nike Basketball、Jordan Brand等系列；Champion將為台灣首家以歐美線商品為主打的形象店鋪，融合時裝和運動的設計元素。

Champion CHAMPION L LEGACY草寫LOGO短袖，880元，限量10件。（SOGO提供）