名媛姊妹花的妹妹Cara Delevingne成名得早，17歲就已在名模圈闖出名號，橫眉豎眼加上冷酷臭臉的傲嬌，個性鮮明，最近DIOR釋出她代言的Gem Dior珠寶作品，以開口式的圓為主題詮釋7只腕表及11件珠寶作品，與她的叛逆風格相呼應。

Gem Dior黃金鑽石彩寶腕表，210萬元。（Dior提供）

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane指出，「Gem」（寶石）的發音與法文的「J’aime」（我愛~）相似，因此全系列取名為Gem Dior，既是Dior寶石，也有「我愛Dior」一語雙關的意義。

全系列取材自天然寶石或晶體，最具代表性的作品是一只黃金彩寶腕表，表盤採用色彩鮮豔的孔雀石切面，剜去部份表殼框線，並在鑲石表圈上刻意鑲飾一節綠松石，營造不對稱的美感，手鐲式表鍊也別出新意，以孔雀石、青金石、紅玉髓、粉紅色蛋白石、虎眼石等五彩寶石，以交錯方式排列組合，營造色彩的騷動。

Gem Dior最特別之處在於「開口式的圓」，因此手鐲、珠寶表、戒指等皆融入開口的設計，不按牌理出牌的趣味，與Cara Delevingne的個人風格十分吻合，饒富趣味。

Gem Dior玫瑰金戒指，31萬5000元。（Dior提供）