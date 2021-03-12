美國知名社交名媛Poppy與Cara Delevingne姊妹花的時尚風格大不相同，姐姐Poppy貴氣優雅，妹妹Cara叛逆不羈，姊妹倆今年秋冬分別代言不同珠寶品牌，可謂各擁江山、難分軒輊。最近蕭邦（CHOPARD）釋出Precious Lace系列珠寶，邀請姊姊Poppy優雅詮釋蕭邦珠寶的柔美女人味。

Poppy Delevingne在專訪時指出，蕭邦Precious Lace系列珠寶十分百搭，既可搭配晚裝赴宴，也可搭配T恤仔褲、運動裝，尤其是鑲嵌一顆顆閃閃發亮的鑽石，讓她忍不住嘴角上揚，「就像是美夢成真一般！」

英國超模Poppy Delevingne詮釋蕭邦Precious Lace 蕾絲珠寶。（CHOPARD提供）

蕭邦珠寶以年輕創意著稱，且充滿愉悅氣息，最近蕭邦在巴黎發表以蕾絲為主題的Precious Lace系列珠寶，以及將經典Ice Cube賦予新意的珠寶新作，將閃亮璀璨的鑽石化身為光影交錯的鏤蕾絲、冰塊，別出新意。

珠寶與高級訂製服有著密切的聯結，身為法國時裝協會（Federation francaise de la Couture）會員的蕭邦珠寶，今年特別選擇蕾絲為主題發表Precious Lace系列珠寶作品，以淨白璀璨的鑽石為素材，融入精湛繁複的鑲嵌工藝，勾勒如蕾絲般精緻細膩的浪漫美感。

蕭邦Precious Lace 蕾絲鑽石戒指，鑽石化成蕾絲花朵十分唯美浪漫。（CHOPARD提供

鑽石透明無彩，但透過折射可閃耀耀眼的光芒，蕭邦利用精巧的工藝和設計，巧妙運用光線和空間，詮釋蕾絲飄逸輕盈的唯美浪漫，蕾絲在文藝復興時期是珍貴的織品，珍稀程度一如黃金珠寶，是皇室貴族的專利，蕭邦Precious Lace珠寶彷彿是高訂服與高級珠寶之間展開的一場對話，兩者互為彰顯、彼此輝映。

蕭邦的經典Ice Cube珠寶是品牌年輕化的代表作品，向來深受年輕世代的喜愛，標誌性的方塊幾何造型，如冰塊的造型排列組合，風格前衛，今年全新的Ice Cube高級珠寶打破傳統，以不對稱的方式重新詮釋，鑽石彷彿冰塊散落一地，更添趣味，值得一提的是，蕭邦為了保護地球、珍惜地球資源和支持公平交易的主張，兩個全新系列的珠寶皆採用100%符合倫理道德標準的黃金原料，真正達到內外皆美。

蕭邦Precious Lace蕾絲珠寶項鍊，以鑽石呼應蕾絲之美。（CHOPARD提供）

蕭邦以不對稱手法詮釋經典Ice Cube系列珠寶。（CHOPARD提供）

蕭邦的Ice Cube系列珠寶不再整齊排列，更添趣味。（CHOPARD提供）