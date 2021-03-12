Awake NY創立於2012年，善於捕捉紐約文化精神與情感。（Reebok提供）

Reebok與紐約街頭品牌Awake NY合作，繼去年Pump Fury系列後，這回兩大品牌再次聯手，融合紐約街頭與倫敦潮流文化，以簡約設計展現品牌風格，鞋側帶著低調的蛇紋圖樣，再於鞋舌、鞋墊、鞋後跟點綴Awake Logo，彰顯雙方聯乘意涵。

Awake NY創立於2012年，善於捕捉紐約獨特的文化精神，將經典與現代兼容，展現出屬於這個城市的多樣性。Awake NY創辦人Angelo Baque表示：「Reebok的Club C和Classic Leather，讓人憶起街頭文化和嘻哈音樂在80年代末到90年代的狂潮，而這次合作更著重於在紐約融合倫敦年輕人文化的設計，透過聯名商品，也將兩個地區風格巧妙結合。」

Reebok CL LEATHER，3250元。（Reebok提供）

Reebok x Awake NY聯名款：Club C和Classic Leather，將於3月13日起在Reebok官方網站限量販售，售價3250元。