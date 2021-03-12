adidas Originals X DRY CLEAN ONLY拼接風衣外套，8800元；拼接連身裙 4290元。（adidas提供）

adidas Originals首度攜手泰國設計師品牌「DRY CLEAN ONLY」，打造聯名系列服裝單品，配上其天馬行空的拼接魔法，創作出耳目一新的前衛風貌。

「DRY CLEAN ONLY」發跡於泰國曼谷跳蚤市場，擅長將市面上的成衣進行重組，通過創意的材料與技術，將現有的商品轉化為高級手工藝品，打造出具有個性與想像力的時尚單品，深受諸多國際巨星所青睞。本次adidas Originals X DRY CLEAN ONLY聯名中，以品牌深受歡迎的adibreak運動褲為靈感，結合牛仔布和斜纹棉布等材質行重組，將異材質拼接打造創新層次感，傳遞出女孩不妥協的自我風格。

adidas Originals X DRY CLEAN ONLY上衣，2090元。（adidas提供）

例如系列中對丹寧材質進行了嶄新的詮釋，將天空藍丹寧與灰色連帽衣結合，彰顯活力且不守常規的街頭個性；而時髦的牛仔寬褲，則在外側加入全開衩的設計，可隨心調整開衩高度，展現街頭女孩甜酷搭配。