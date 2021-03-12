圖二：GIOIA PAN潘怡良2021秋冬系列，將林志玲父親林繁男所捐贈的和服腰帶，完美融入服裝。（台北時裝周提供）

圖三：設計師潘怡良與模特兒合照。（台北時裝周提供）

圖四：許孟哲、趙孟茲夫婦首度一同看秀。（林欣儀攝）

資深名模洪曉蕾為GIOIA PAN潘怡良2021秋冬時裝發表站上伸展台，他身穿結合和服設計的黑色禮服登台，搭配現場的琵琶演奏進行開場;久違登上伸展台很緊張，但被問到是否在秀前特別準備，她笑說「(走秀就像)會騎腳踏車，坐上腳踏車還是會踏啦」，但此次首次搭配琵琶音樂表演，也讓她練習了許久，而現場的效果的確驚艷許多嘉賓，為整場秀開啟完美序幕。另外在座位上也是有許多名人到場支持，如戴愛玲、何篤霖、夏如芝及許孟哲、趙孟茲夫婦一同參與，首度一同看秀的許孟哲、趙孟茲夫婦，對於難得的兩人世界感到十分開心，看到秀上模特的樣子，也讓趙孟茲表示技癢，盼再登上伸展台。

本次GIOIA PAN潘怡良2021秋冬系列，以合為主題，在品牌扎實的針織設計功底上，搭配針織與梭織的精湛技藝，探索服飾韻味;本季以黑色、紅色、金色等作為主要顏色，利用針織的垂墜、伸縮特性勾勒曲線，設計師利用布料拼接的手法，將林志玲父親林繁男所捐贈的和服腰帶，完美融入服裝，讓服裝成為如藝術品般的作品，也體現出品牌總是在設計中融入典雅、浪漫、高質感的風格。在飾品設計上，本次活動飾品由「拾物金工」承接設計，登場飾品為耳環、胸針、戒指，利用金箔打造低調奢華質感，並融合服裝〈摺〉的元素，以全手工的工藝，呈現自然摺線美感。