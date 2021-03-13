圖二：茄子蛋身穿WEAVISM織本主義服飾走上伸展台，本季使用與和明紡織合作的面料，以被土攘分解為前提開發。（臺北時裝週提供）

圖三：旅德設計師黃世舜創立的品牌＃DAMUR，定調高端街頭服飾，並勇於打破思維定格。（粘耿豪攝）

圖四：艾怡良身穿台灣設計師NIKI YEH的設計，俐落又帶點龐克中性的洋裝。（臺北時裝週提供）

日前2021臺北時裝週的重頭戲「永續時尚開展秀」於松山文創園區展開，秀上星光熠熠除有看秀嘉賓曾之喬、林予晞、傅孟柏，還有邀請艾怡良擔任串場嘉賓，茄子蛋、曾莞婷、黃宣、阿夜等人擔任走秀嘉賓;該秀集結了Claudia Wang、＃DAMUR、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq和WEAVISM 織本主義共6個臺灣設計師品牌，與台灣頂尖的紡織業者一同努力，秀上更以半紀錄片的形式，呈現出台灣時尚產業上、中、下游的整合，為整場秀拉開序幕。

其中品牌「JUST IN XX」的設計師XX,設計師周裕穎為2021東京奧運中華隊進場服裝設計師，在本次秀上所展示的服裝，以台灣機能性紡織大廠新光紡織所研發的環保皮料，將台灣早期建築中常見的「窗花」，結合中華奧會的「梅花」為靈感，並將縫製衣服過程中所產生的廢布拼接成時尚單品，相當吸睛。

另外，創辦於2014年的WEAVISM織本主義，以「別把我們當塑膠」作為創作主題，模特手持大型棉花、雨傘進場迅速抓住觀眾目光，此次品牌與和明紡織合作選用環保性的天然纖維，使其可被土攘分解為前提開發，減少對地球的負擔;設計方面則保持潮流機能的廓形，使視覺上符合街頭美學，卻強勢呼應環境友善。