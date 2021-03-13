曾菀婷所穿的白色洋裝上的流蘇，象徵中華隊贏得勝利後的得獎背帶。（JUST IN XX提供）

JUST IN XX設計師周裕穎與模特一同謝幕。（JUST IN XX提供）

台灣設計師周裕穎擅長將台灣文化與服裝做結合，過去曾與NIKE、Levi’s以及台北故宮等跨界聯名，每次發表都引起許多討論，這次更擔任本季台北時裝周2021永續時尚開展秀的壓軸，展示與中華奧會合作授權的永續系列服飾，將梅花與窗花做結合，展現出復古、摩登時尚。

延續2020中華隊戰服的梅花、窗花設計，本季與台灣機能性紡織廠商所用的無毒重製布料製作，並利用台灣傳統工藝、現代技術，將手工鉤針、雷射切割互相結合，將匠人精神與永續概念呈現於服裝上；在鞋履方面，秀上NIKE鞋款為使用環保材質垃圾回收再製NIKE AIR MAX 95 SE系列鞋款，將過去幾季的鞋款重新搭配，貼合本次時裝周的永續命題。

另外，周裕穎的永續時尚支線品牌「Luxxury Godbage」，本季脫離臺北時裝週三月的發表日程，將於5月8日於國軍文藝活動中心，發表第三個無季別系列「先驅者沙龍」之時裝秀暨舞台劇，與專業原創華文音樂劇劇團－天作之合劇場攜手合作，將會是台灣首次有服裝秀跨界結合舞台劇，敬請關注品牌粉絲專頁掌握相關訊息。