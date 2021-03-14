南韓20歲女偶像昭彌 (전소미/Somi)，擁有精緻臉蛋與凹凸有致的好身材，吸引大批粉絲的喜愛。近日剛過20歲生日的她，在個人IG上曬出一系列照片，意外露出結實的身材曲線與美腿，吸引網友的目光。

昭彌擁有加拿大及韓國的精緻混血臉孔，由選秀節目《Produce 101》脫穎而出後，便以限定女團I.O.I的身份正式出道，在團隊中清新甜美的形象深植人心迅速累積超高人氣。但女團活動結束後，她便以SOLO女歌手的身分繼續活躍樂壇，陸續推出個人專輯《Birthday》及《What You Waiting For》創下亮眼的成績，使她的IG追蹤人數一舉突破863萬人，人氣逐漸攀升。

昭彌於3/9歡慶20歲生日時，除了PO文感謝大家的祝福外，也意外露出好身材。只見照片中，她穿著紫色蓬袖針織小可愛及同款短版外套，下半身則搭配牛仔褲，整體造型看起來休閒又甜美，坐在車的後車廂上開心與氣球、花束合影，但最後一張彎腰的大笑的照片裡，疑似動作太大使衣襬往上捲，意外秀出結實的腹肌曲線，令網友忍不住大讚「Somi的身材真好」、「腹肌好狂」、「喜歡最後一張」。

今日(3/14) 昭彌也再度於IG上，曬出一系列於後臺試衣間裡的自拍照吸引網友熱烈討論，只見她穿上白色絲質洋裝，在後臺試衣間裡對鏡自拍，而洋裝領口低胸的設計與超短的裙襬，使她隱約露出深溝黑影，一雙白皙又細長的美腿及好身材也一覽無遺，再度引起粉絲們紛紛留言「腿真美」、「腿長到不科學」引發話題。