南韓知名女星IU (李知恩)，日前宣布即將於3月25日正式發行第5張正規專輯《LILAC》，網路上除了率先釋出兩首單曲的預告MV外，她為時尚雜誌所拍攝的封面照也一併公開。

IU在時尚雜誌《W Korea》所釋出的兩張照片中，IU穿上藍橘相間的條紋毛衣，搭配服裝精品Gucci所推出的老花LOGO修身裙、粉色長襪，及同款經典包，坐在超跑引擎蓋上，展現不一樣的衝突美。

另一套造型，IU則是突破過去乖巧形象，不僅將頭髮挑染成藍色，往下一看才發現她穿著紅藍拼接短版上衣，搭配湖水綠短裙，蹲坐在牆邊，露出纖細小蠻腰與發光腿根，整體造型看起來甜美又不失個性，受到大批網友的好評，紛紛留言「我們知恩怎樣都好看」、「愛死這套造型」、「看起來有點壞又可愛，真讓人受不了」。

另外，IU即將於3月25日發行新專輯，並一次公開《Flu》、《LILAC》兩首單曲完整音源，日前已率先釋出單曲《Flu》預告MV的她，在影片一開始便以累癱的虛脫模樣現身吸引目光，搭配輕快的旋律與再度暈厥的結尾，再度令粉絲們忍不住留言「最後一幕倒地殺，讓我反覆去世中」、「她一開口我就醉了」、「妝容真仔細，真的好像生病，太令人期待了」引爆話題。

IU出道多年不僅會唱、會跳、還會演，全方位的發展使她人氣始終居高不下獲獎無數。今年IU更連續在《第35屆金唱片獎》、《Gaon Chart》等頒獎典禮上榮獲年度作詞家獎、數位年度歌手獎、音源大賞等大獎，人氣直衝天際。