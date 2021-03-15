南韓「性感小野馬」泫雅，於1/28發行第7張迷你新專輯《I'm Not Cool》後人氣再度飆升。泫雅目前是知名內衣品牌CK韓國區代言人，近日她在網路上釋出全新形象照，火辣身材與超狂的拍照姿勢，令網友超驚艷。

泫雅出道多年，無論是舞台上還是私底下，造型總是多變又火辣，也經常讓網友眼睛為之一亮，加上她從不吝嗇展現凹凸有致的身材曲線，使她不僅是女粉絲心目中的流行指南，更吸引許多廠商爭相合作，成為名副其實的「帶貨女王」。

日前，泫雅與男友DAWN一同接下知名內衣品牌CK的代言，並在網路上公開新一季的形象照。照片中，泫雅除了穿上該品牌所推出的白T、牛仔褲等休閒服飾外，還直接脫掉外衣穿上粉色圖騰、灰色、黑色等成套內衣，展現前凸後翹的S曲線。

但其中一組黑色內衣造型中，泫雅先是側臥在懶骨頭沙發上，秀出結實的腹肌曲線，下一張竟直接倒立，以頭下腳上的超狂坐姿，大展修長美腿及傲人曲線，再度引起網友熱烈討論。

泫雅1月底發行單曲《I'm Not Cool》MV後，短短一天半內便突破1000萬人次觀看，並成功登上各大音樂下載榜單前10名。2/3她也趁勢推出全新單曲《Party, Feel, Love》、《Show Window》及《GOOD GIRL》歌曲，同樣受到大批網友好評，人氣直衝天際。