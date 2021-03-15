南韓知名女星崔智友(최지우)，過去曾以韓劇《冬季戀歌》與《天國的階梯》紅遍全亞洲。去年5月以45歲的高齡誕下女兒後，便火速回歸代言廣告並登上雜誌封面。近日開設個人IG帳號的她，曬出私下與老公及女兒外出的照片，「零修圖」的素顏狀態也被一併公開。

崔智友在今年2月開設IG帳號後，便積極更新近況，也經常曬出與女兒的互動，日前趁著好天氣，崔智友也跟著老公及女兒一同前往公園曬太陽。照片中，崔智友戴著黑色帽子及口罩，身上則是穿著橫條紋帽T及牛仔褲，即使一身輕便、素顏也遮不住星味及透亮的膚況，最後面還以「老公視角」曬出整身的穿搭，幸福笑容羨煞不少網友，紛紛留言「這位媽媽太美了」、「幸福的ㄧ家」、「姊姊還是很女神」。

另外，崔智友先前受邀拍攝時尚雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》封面時的側拍照，也在不久前公開，只見崔智友穿著黑色西裝外套及灰色平口洋裝，露出俏皮的嘟臉表情與甜美笑容，同樣吸引9000人按讚。

崔智友過去曾以《冬季戀歌》、《天國的階梯》等夯劇，在韓劇迷心中奠定女神地位，2018年低調與小9歲的IT社長結婚後，崔智友便開始放慢生活步調投入家庭生活，並在去年5月順利生子，產後她也以5個月的神速恢復產後身材，令粉絲們驚艷不已。