上班族口罩保養成焦點，美妝業者觀察，為了維持戴口罩的舒適度，許多人會縮減日間保養程序、用量，甚至有悶痘、出油、脫妝等煩惱，大數據當道，數據專家也是保養品牌iCi en orbite創辦人陳威宇表示，疫情期間戴口罩的人大概增加了80％，台灣人膚況不穩定與敏感提升約13％到20％之多，他也觀察，在此狀況下台灣市場對低敏保養需求仍是趨勢。

被譽為天才工程師的陳威宇，現任美國 Estee Lauder 雅斯蘭黛美容科技顧問，以掌握科技、數據為本創立自有品牌，也將許多專利與國際品牌合作，在品牌上市以來，蒐集台灣肌膚數據後，他發現，台灣人的膚況的變化跟歐洲比起來變化較大，在肌膚含氧率與油脂量上表現較差，他推測，因為台灣溫濕度的變化大，肌膚深受外在環境的傷害導致肌底不健康，水氧循環不暢通，加上口罩因素，肌膚狀況多，消費者在選用保養上也更為謹慎，相對的各大品牌也都祭出專屬敏感肌膚的保養系列。

iCi en orbite創辦人陳威宇。（iCi en orbite提供）

身兼國際美妝顧問的陳威宇表示，數據可以看到下一個20年趨勢，至於美妝在AI數據的下一步，他表示，在後疫情時代頂級保養會走向客製化等精緻服務，在法國已經有很多的有機保養品工廠開始做工廠的數據升級，透過數據實現小量具客製化生產。

iCi en orbite膠囊組合。（iCi en orbite提供）

應對口罩肌，美妝業者也相繼發表專屬新品， 黛珂建議，在保溼商品挑選上可以以質地、成分、保溼力做為挑選基準，輕盈質地和單純的成分可避免口罩下的肌膚過於黏膩，以及口罩摩擦容易產生的肌膚問題，加上上班族即使減少太陽曝曬的機會，室內的冷氣也會讓肌膚變得乾燥，因此，能長時間維持肌膚保水力及潤澤度，幫助維持肌膚穩定，就可改善脫妝黯沉問題，保溼美容液在疫情下持續夯賣，一瓶就能做好肌膚保養打底，時逢櫻花季，也換上新裝搶攻市場，另含有防曬係數的AQ完美精質極燦日霜，則讓出門一瓶搞定，保養程序變簡單，美麗不失色。

頂級保養歐舒丹星光瓶獲獎無數，是許多人必用的前導保養，母親節活動開跑前，再推新品光萃肌活精華水，配方成分99％源自純天然成分，22％精華油：78％精華水完美比例，仿生皮膚天然油水平衡組合，提升吸收滲透效果，幫助皮膚平衡穩定。

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