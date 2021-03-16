圖二：影后陳淑芳身穿柑仔店元素印花洋裝，搭配以菸酒公賣鐵牌電繡包為INF獻上走秀處女秀。（粘耿豪攝）

圖三：INF秋冬系列以時光機為主題。（台北時裝周提供）

金馬影后陳淑芳身穿台灣設計品牌INF的印花洋裝、髮帶，搭配尖頭鞋，一邊揮手笑容燦爛的登上台北時裝周舞台，首次走秀的她表示「我一直想落跑，我都80多歲還要走什麼服裝秀」，但是她在秀後卻笑說不後悔參加;首次登台走秀，設計師郭瑋給予100分評價，但陳淑芳笑說「沒有啦，一百分的話我就沒有辦法再進步了，下次我還要再來」，並希望大家能夠捧場支持台灣設計師的設計，至於下次會不會想要挑戰更性感的服裝，陳淑芳笑說「如果老師讓我穿的話我就來吧」

本季INF以時光機為主題，呼應台灣零售的三階段變遷，其中傳統柑仔店元素在紐約時裝周的官方日程中釋出部分作品，以在1936年所發行的「初戀讀本」作為影片主題，緊扣歌曲提倡自由戀愛的主題，訴說在過去不被傳統社會所承認的同性之愛;而設計師郭瑋認為在當時保守社會的框架，提倡「自由戀愛」，與服裝創新的概念不謀而合。

此次在台北時裝周的秀場設計上也煞費苦心，除富有年代感的燈牌外，也讓模特拿著泡泡水、手持風車等柑仔店玩具上台，在飾品方面則首度曝光以菸酒公賣鐵牌電繡做為包包設計、尪仔標的耳環，還有「超商量販店元素」以及「外送平台及電商消費文化元素」。例如量販店的貨品掃描條碼、塑膠袋、營養標示、製造日期等相關元素都以電繡、印花等趣味的方式呈現於服裝上。