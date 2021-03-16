髮型師吳依霖出席SACO亞洲旗艦沙龍開幕記者會 。（SACO提供）

歐娜國際引進來自英國的專業美髮沙龍及學院品牌SACO，結合網羅全球最頂尖專業美髮精品的STARBRANDS，在微風松高打造亞洲唯一頂級沙龍旗艦店，成為一站式美髮聖地，結合設計與藝術開拓專櫃嶄新風貌，並獨家推出「快閃沙龍服務 Pop-Up Salon Service」，將歐美風行已久的「DRY BAR」快速訂製造型的概念更加延升、完善，提供亞洲首創的「快閃沙龍」服務，30分鐘快速變身，讓生活節奏緊湊又行程滿檔的人也能輕鬆趕場。

享樂型消費意識崛起，據調查指出，信義商圈的年輕族群不再以單純的物質花費為主，而以放鬆心情、朋友聚會的享樂型消費居多，也更重視下班後的規劃。其實在歐美各大時尚指標城市，紐約、倫敦、巴黎、米蘭甚至是好萊塢等名人聚集的地區，早已順應市場趨勢推出DRY BAR快速訂製造型的服務，更符合現代顧客需求。

SACO亞洲旗艦沙龍提供更濃縮、精簡的「快閃沙龍服務 Pop-Up Salon Service」，不僅成為亞洲首創，2021國際趨勢髮型也能由專業設計師為你親手打造，方便消費者在赴約前快速打理頭髮造型，整理門面的超經濟解決方案。男士們趁著女友逛街的同時，在SACO進行快剪及造型服務，被稱作為改造版的「男友寄放處」，女友在逛完之後就可以領回更加帥氣亮眼的男友，手牽手繼續進行兩人的浪漫約會。

SACO亞洲旗艦沙龍開幕記者會上吳依霖老師也大顯身手現場剪髮，公開自己的剪髮秘訣，並分享 ： 「在封刀的這兩年半期間，我一直致力推廣公益活動，在與SACO創辦人Richard接觸後發現我們熱愛公益的理念相符，因此很榮幸能貢獻專業技能，舉辦快閃義剪活動，本次所得將會100％捐助做公益。」

SACO髮型創意總監 Oka Hu指出今年女性流行整理起來簡單有波紋的霧面羊毛捲或妙麗捲，俐落快速造型馬尾，並針對漂髮趨勢推出色彩維護且增加光澤提升質感服務；而男性重點則以燙髮趨勢為主，如商務男士有梳油頭場合需要，細軟髮的人用髮根燙增加髮質彈性，做起造型更加精神有型，此外，不同長度、髮質以局部燙、層次紋理呈現各式風格，髮秀上所有的造型都能在SACO的專屬訂製服務中達成。台灣設計師融合英倫創意與亞洲時尚創造流行，在社群媒體發達的世代，SACO希望讓髮型成為一個人的符號，無論是網路上還是私底下的樣貌，都能透過量身設計的髮型展現自我。