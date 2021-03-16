juliArt大直店台灣首家直營店，藉由服務與商品，體現juliArt欲表達的品牌精神-每個人都能成為自己的經典。（juliArt提供）

juliArt希沛絲蘊髮洗髮精 油性頭皮 220ml。（juliArt提供）

台灣原生髮肌品牌juliArt覺亞，創立於2013年，目前全台十間專櫃據點及兩百家合作沙龍夥伴使用覺亞產品，包括Bellavita知名高端沙龍Eros及高雄尤卡UCA Hair Boutique。而首間品牌直營店更與頂級沙龍郭文髮藝合作，座落在內湖GOVIN郭文髮藝大直一店的二樓，將於今年三月正式開幕。除了販售最齊全的洗護類髮品及獨家代理義大利tek手工梳具，更提供私人頭皮養護理療，在店內就能享受頂級沙龍養護服務。

女星趙孟姿出席擔任一日店長，她表示：「其實為這次的任務，特地找了一天前往juliArt大直直營店體驗，體驗完後不僅覺得頭髮與頭皮相當舒服外，就連心情也被療癒了，疲憊壓力明顯減輕不少。從模特兒時期到現在，因為工作關係頭髮經常需要吹整染燙，髮質受損也許還能靠護髮產品補救，但頭皮的養護不是任何商品都適合自己。頭皮就像是我們的第二張臉，頭皮不健康的話也會衍生出許多問題。這次也很榮幸可以事先完整體驗了juliArt所標榜的ECHO專業頭皮理療，依循「乾、淨、潤、蘊」這四個頭皮養護流程步驟，整套體驗下來讓我再次感受到juliArt的服務及商品質感是這麼的專業與純粹。想到未來大家都可以有專屬量身打造的養護理療覺得非常興奮！畢竟美的東西、好的事物都要與所有人一同分享！」

而髮藝大師-郭文也提到：「髮型可以改變一個人的外在形象，也可以調整一個人的心情。搭配臉型、頭型比例而打造出來的髮型，髮質也是絕對重要的。想要擁有健康的頭皮，養出亮麗的髮質，現在可以藉由覺亞的ScalpX檢測儀來幫助我們了解自己頭皮的狀況，進而選擇最合適的頭皮養護療程。」而這樣的養護概念就是促使這次juliArt與GOVIN雙品牌合作的契機。

juliArt創辦人陳俊偉也表示：「成立大直直營店不僅具備商業機能，更是品牌價值與思想的具體傳達。不管是在品牌經營、顧客服務、產品開發等，我們都貫徹『使每個人成為自己的經典』的品牌核心精神。期待顧客從細節中體會juliArt覺亞對多元面向的堅持與追求，藉此提醒顧客頭髮的保養，應該回歸髮肌根本，將頭皮養護做好，髮絲自然健康、柔亮。」

此次juliArt大直直營店的另一亮點，就是邀請由曾經榮獲德國iF設計大獎、義大利IIDA AWARD國際設計獎、A Design Award國際設計大獎、國家級金點設計獎Golden Pin Design Award、台灣室內設計大獎…等獎項殊榮，以台中分子藥局打下知名度的『水相設計』操刀，運用各式相異木材的特殊色澤與紋理，營造出獨特而富含韻味的整體空間識別。