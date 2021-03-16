I DEW CARE維他命CC家族。（I DEW CARE提供）

韓國美妝集團MBX旗下的美韓混血保養品牌I DEW CARE，鎖定1995年後出生的Generation Z的消費者，Z世代重視社會公益、社會公義、創造力十足、關注社會議題並且重視環保。

I DEW CARE全系列採用100％純素成份、不做動物實驗、採用FSC認證包材，無防腐劑、硫酸鹽、酞酸酯等傷害肌膚成分，品牌名發音如同 I “DO” CARE，認真注重產品對消費者與環境帶來的好處。

來自美國加州的新保養態度，主打美式活力純素成分加上韓系亞洲肌膚專家研發，品牌理念＃SERIOUSLYFUNSKINCARE，強調保養不只要高效更要好玩，同時還實踐環保概念，讓保養程序不再枯燥乏味，而是每天都可以期待的保養儀式。

I DEW CARE正式進軍寶雅獨家開賣，提供台灣消費者更多元的購買渠道，全台消費者都可以試用與購買的潮流保養品牌。此次於實體通路寶雅獨家販售的商品含「維他命CC家族」7個品項，熱銷商品紅橙C修護精萃水、搖搖精萃水為首，帶領葡萄柚C亮顏精華、檸檬香蕉C雙效凝霜、花果C潤唇膜、覆盆莓C美唇油，今年有新成員鳳梨C角質掰掰片、芭樂C熊貓眼掰掰眼霜加入，鮮明活力的視覺設計、新穎動手做的使用方式，搭配鮮果萃取，讓保養程序不再枯燥乏味，開啟一整天的愉悅心情。