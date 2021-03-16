MIKIMOTO的亞洲區代言人迪麗熱巴是品牌的幸運之星，尤其是她超強的帶貨能力，讓MIKIMOTO不少珍珠款式賣到缺貨，不僅在中國大陸市場反應熱烈，台灣市場也反應不俗，新近她在微博之夜榮獲「年度魅力價值人物」的殊榮，佩戴MIKIMOTO珍珠出席盛會，恐怕又將掀起一波搶購風潮。

MIKIMOTO代言人迪麗熱巴以優雅的復古造型詮釋珍珠項鍊，風華絕代。（MIKIMOTO提供）

迪麗熱巴以一襲黑色禮服搭配MIKIMOTO珍珠，重現昔日奧黛莉赫本的優雅時尚風情，復古的紅唇妝容，在高聳髮髻上裝飾Double Eight Collection珍珠項鍊，都讓人聯想到奧黛莉赫本在電影中的經典造型。

MIKIMOTO 珍珠鑽石耳環項鍊。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Starry Night系列南洋珍珠鑽石耳環，55萬4000元。（MIKIMOTO提供）