MIKIMOTO的亞洲區代言人迪麗熱巴是品牌的幸運之星，尤其是她超強的帶貨能力，讓MIKIMOTO不少珍珠款式賣到缺貨，不僅在中國大陸市場反應熱烈，台灣市場也反應不俗，新近她在微博之夜榮獲「年度魅力價值人物」的殊榮，佩戴MIKIMOTO珍珠出席盛會，恐怕又將掀起一波搶購風潮。
迪麗熱巴以一襲黑色禮服搭配MIKIMOTO珍珠，重現昔日奧黛莉赫本的優雅時尚風情，復古的紅唇妝容，在高聳髮髻上裝飾Double Eight Collection珍珠項鍊，都讓人聯想到奧黛莉赫本在電影中的經典造型。
MIKIMOTO的亞洲區代言人迪麗熱巴是品牌的幸運之星，尤其是她超強的帶貨能力，讓MIKIMOTO不少珍珠款式賣到缺貨，不僅在中國大陸市場反應熱烈，台灣市場也反應不俗，新近她在微博之夜榮獲「年度魅力價值人物」的殊榮，佩戴MIKIMOTO珍珠出席盛會，恐怕又將掀起一波搶購風潮。
迪麗熱巴以一襲黑色禮服搭配MIKIMOTO珍珠，重現昔日奧黛莉赫本的優雅時尚風情，復古的紅唇妝容，在高聳髮髻上裝飾Double Eight Collection珍珠項鍊，都讓人聯想到奧黛莉赫本在電影中的經典造型。
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