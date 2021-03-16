Sisley極淨紓活眼脣卸妝凝露120ml，2800元。（Sisley提供）

Sisley極淨亮妍卸妝洗顏泡泡霜125ml，3500元。（Sisley提供）

香緹卡5月玫瑰按摩潔淨霜75ml，3450元。（香緹卡提供）

口罩肌危肌不斷，乾燥肌、敏感肌激增，市面上大多卸妝產品使用礦物油、合成油為基底，它們擁有強效卸妝力，但卻容易一併帶走肌膚原有的皮脂，導致卸完妝臉繃繃、肌膚越來越乾，長期之下，肌膚狀態也會受到影響，看好敏弱肌市場持續受到關注，頂級貴婦保養據此推出相關洗卸新品搶攻市場。

奢華保養Sisley採用其植物美容學保養專業，將專業的肌膚及保養知識結合，輕透、綿密，如雲朵般的混合質地發表「極淨亮妍卸妝洗顏泡泡霜」，另有針對敏弱的眼周肌膚推出凝膠狀卸眼脣商品「極淨紓活眼脣卸妝凝露」，臉部卸妝則使用霜狀質地推出「極淨柔潤卸妝潔顏凝霜」以頂級珍稀植物油配方，減少肌膚摩擦機會，讓卸妝也有奢華體驗 。

香緹卡創辦人Sylvie Chantecaille針對敏弱肌設計，以純植物油為基底發表「5月玫瑰按摩潔淨霜」，親膚質地如絲質般滑順，輕柔按摩即可卸除彩妝，品牌觀察， 霜狀的質地能貼合肌膚減少摩擦泛紅，同時帶來潤澤，讓肌膚使用後呈現柔嫩狀態，備受貴婦洗卸市場歡迎。