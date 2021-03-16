開場模特的兔子造型象徵「復活」。（台北時裝周提供）

時尚的整體感是以各種「細節」堆疊出來的，台灣設計師品牌Seivson日前於台北時裝周上發表2021秋冬系列，設計師申子芹及其團隊為本季秀場埋下許多巧思，從燈光、妝容、秀場設計、花藝甚至是秀場香氣皆煞費苦心，以秀上象徵犧牲奉獻的厭世荊棘妝、伸展台末端的餐桌設計、開場模特戴著血紅面紗以及象徵「復活」的兔子造型等各種細節為例，無一不讓現場觀眾沈浸於品牌設定的末日後2062的早晨之中。

在秀場上的用心，也呈現在服裝設計當中，本季依舊延續品牌強調女性力量的出發點，以皮件、盔甲等剛硬的輪廓，對比絲質、紗質的柔軟，此剛柔並濟的設計，刻畫出女性在保有溫暖內心的同時，也隨時擁有戰鬥的意志力;在服裝結構上，品牌設計師申子芹表示喜歡打破傳統服裝框架，此次秋冬系列中有不少款式有雙層結構如兩個袖子、肩膀、門襟等，設計師表示此一結構象徵過去的影子與未來的自己，在同一時空的殘影，讓觀者分不清內、外的錯視設計，留給觀眾無限想像，也再度緊扣本季出時空旅行者的設定。

本季以皮革的強硬輪廓對比絲質、紗質的柔軟，顯現剛柔並濟的設計。（台北時裝周提供）

隨著時間推進，服裝由彩色轉為以黑、白、紅色為主的服裝，服裝也漸漸從結構變為解構，而該12套服裝被設計師稱為「12門徒系列」，透過模特走回到位於伸展台底部的象徵最後的晚餐的餐桌前，呈現出名畫「最後的晚餐」場景，而後方螢幕又將觀眾重新拉回品末日前的大洪水，呼應品牌2021春夏系列的主題。

雖然品牌秀大走末日氛圍，然而本季全系列單品實穿性極高，可一一多穿，強調日常的各種搭配，在藝術性與實穿性之間找到完美的平衡;欲親眼觀看本季秀上款可於Seivson官方Instagram報名填寫，其將於28日至31日於BELLAVITA寶麗廣塲、4月1日至4日於Seivsonshowroom做展示，該系列部分場景將於現場呈現。