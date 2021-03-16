圖二：Berluti 慶祝玩偶肯尼60周年紀念，為肯尼製作三套服裝，五月進行線上拍賣幫助重症兒童。（Berluti提供）

賈靜雯日前網友瘋傳再懷第四胎，她16日賈靜雯於SHIATZY CHEN夏姿陳慈善特賣時澄清，苦笑說「我生三個了，已經對社會很有貢獻了」，她更分享從小陪三個女兒讀繪本，用生動的繪本，教導孩子身體界線等議題，而現在大女兒梧桐妹也會與她一同參與陪讀計畫的孩子陪讀、玩球等。整場記者會圍繞於親子話題中，而此次與品牌的合作，也因Bo妞與設計師王陳彩霞的孫女是好朋友，故經常與少東夫人許媖媖在學校見面，而促成此次合作契機。

此次義賣部分所得將捐助給基督教救助協會1919陪讀計畫，即日起至22日於福華飯店大班廊舉行，品項包括全系列男女服飾、經典手袋、鞋履等，還有限量手工樣衣，總數超過4000項商品，折數兩折起。

同樣為公益發聲的還有義大利精品品牌Berluti，今年適逢芭比娃娃男友誕生60週年，故Berluti聯手玩具公司美泰兒設計T桖、Nino 手拿包兩單品，同時也為肯尼設計三款造型，並讓Berluti x 肯尼玩偶將5月進行線上拍賣，所得收益將用於支持兒童慈善機構 「Make-A-Wish」， 為世界各地重症兒童創造了改變生活的希望。