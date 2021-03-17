所有的女人，都夢想擁有一頂皇冠。CHAUMET在台發表全新Josephine Ronde d’Aigrettes系列珠寶系列珠寶，即是以昔日法國約瑟芬皇后的皇冠為靈感發想，將皇冠化為項鍊、耳環、戒指和腕表，一圓女人的皇冠夢，珠寶融入不對稱、衝突反轉和不同寶石混搭等元素，更添摩登時尚。

CHAUMET.為約瑟芬皇后打造皇冠，成為Josephine系列珠寶發想創意的靈感來源。（擷自《拿破崙加冕》圖）

專為皇室貴族打造皇冠與珠寶的CHAUMET，迄今已造逾3千頂皇冠，最知名的作名莫過拿破崙於1804年於聖母院進行加冕儀式時，將一頂CHAUMET皇冠戴在約瑟芬皇后頭上，由於以往只有男性皇室貴族可以佩戴皇冠，直到約瑟芬皇后才開啟了女人佩戴皇冠的風潮，CHAUMET特別以這頂皇冠延伸發想全系列的Josephine系列珠寶，迄今仍是品牌最受歡迎的款式，深受仕女名媛的喜愛。

CHAUMET在店上展示新款Josephine Ronde d’Aigrettes珠寶，以約瑟芬皇后最愛的梨形切割鑽石為主要素材，以不規則方式排列，或將鑽石與海水藍寶混搭，猶如跳躍的音符般在女人的耳際、指間和胸前閃耀，其中戒指可以層層疊戴，更添奢華，CHAUMET也不免俗地為該系列打造一款Josephine Valse Imperiale白金鑽石冠冕，是全系列最受矚目的焦點。

日前宋慧喬搶先佩戴的全新Josephine Aigrette鑽表，也已來台展售，梨形表盤更添柔美女人味，彈性手鐲式表帶可直接佩戴在手腕，有玫瑰金和白金款，也有表圈鑲鑽和全鑽奢華款，因辨識度高，相當受到歡迎。

CHAUMET昨日邀請名模展示新款Josephine Ronde d’ Aigrettes系列珠寶。（粘耿豪攝）

CHAUMET的Josephine Valse Imperiale藍寶石鑽石戒指，價格店洽。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Ronde d’Aigrettes珠寶戒指可以疊戴，白金款14萬1000元，玫瑰金款13萬3000元。（CHAUMET提供）

圖十：CHAUMET以梨形鑽石為靈感打造Josephine Duo Eternel玫瑰金腕表，23萬1000元。（CHAUMET提供）

圖十：CHAUMET以梨形鑽石為靈感打造Josephine Duo Eternel玫瑰金表圈鑲款腕表，34萬7100元。（CHAUMET提供）

CHAUMET的Josephine Valse Imperiale鑽石皇冠，價格店洽。（CHAUMET提供）