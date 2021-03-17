juliArt希沛絲蘊髮洗髮精油性頭皮 220ml，價格店洽。（juliArt提供）

Rene Furterer萊法耶瓔珞木泉能修護膜250ml，2300元。（Rene Furterer萊法耶提供）

Rene Furterer萊法耶瓔珞木泉能髮浴 200ml，1380元。（Rene Furterer萊法耶提供）

資生堂解密仙氣微霧光感髮絲。（ 資生堂提供）

Hair Rituel by Sisley賦活重生髮精華60ml，5800元。（Hair Rituel by Sisley提供）

韓系髮型當道，頂級髮廊好剪才針對韓系風格進行解析，請來風格指導髮型專家Leo、Elva坐鎮，他們指出，今年韓系髮型融入了更多自然慵懶、率性不規則的多元變化， 有別於以往韓系髮型講求厚實、整齊一致的剪裁風格，透過高層次的剪裁，讓髮尾呈現出清爽薄透感，再加上自然捲度後，蓬鬆凌亂的線條，能修飾下顎與臉際的線條，特別適合髮長留至及肩的女孩。

在韓系空氣瀏海、氧氣瀏海流行過後，近來隨著許多韓國女星紛紛以漫畫瀏海造型亮相，漫畫瀏海又再度重回髮型熱潮，一刀直切、整齊、可愛減齡，Leo表示，這款蓋住眉毛的漫畫瀏海造型，比起空氣瀏海、氧氣瀏海來得更厚、沒有層次，會讓人將視覺自然集中在臉部中央，並柔化眉眼部位，能夠營造出看起來眼神無害、清純稚氣的童顏效果。

在捲髮趨勢上，出現了許多不規律、不一致、有自然慵懶感的流行元素，這款羊毛捲就是透過若有似無的不規則捲度變化，營造出慵懶又優雅的浪漫氛圍，Elva點出，羊毛捲對於髮量稀少、髮質細軟的長髮女生來說，更是能起到增加髮量豐盈度、修飾臉部比例的視覺效果。

歐娜國際引進來自英國專業美髮沙龍及學院品牌SACO，髮型創意總監Oka Hu指出今年女性流行整理起來簡單有波紋的霧面羊毛捲或妙麗捲，俐落快速造型馬尾，並針對漂髮趨勢推出色彩維護且增加光澤提升質感服務，而男性重點則以燙髮為主，商務男士有梳油頭場合需要，細軟髮的人用髮根燙增加髮質彈性，做起造型更加精神有型，此外，不同長度、髮質以局部燙、層次紋理呈現風格。

在髮色建議上，資生堂專業美髮認為，在髮色上暖粉褐色系不規則挑染，營造柔情輕熟女風範，短髮則適合茶棕與粉紅色交織色彩，煙燻棕色調更能提升髮絲的蓬鬆感。台灣原生髮肌品牌juliArt覺亞打造首間品牌直營店，找來女星趙孟姿搶先體驗，她表示，頭皮就像是第2張臉，在產品選擇上也要更用心為自己挑選適合的品項。