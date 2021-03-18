伊林名模陳詠芯為Dleet走秀。（台北時裝周提供）

本季以時間暫停為主題，其中彷彿靜止於空中的圍巾系列相當亮眼。（台北時裝周提供）

台灣設計師李倍所創立的品牌Dleet，成立至今已迎來十週年，日前在台北時裝周以「時間暫停」為主題所發表的2021秋冬系列，並邀請曾菀婷、法蘭、徐鈞浩、許安植、楊孟霖等人一同參與，其中法蘭以帶有一點披風造型的圍巾長版白色襯衫出席，並表示「李倍的服裝剪裁特別，一直以來的色系也很個性，我私服也收了很多件」，一直都很關注品牌動態的她也表示可以親臨十年大秀相當開心。

此次Dleet將時間拉回2011年的首發系列「紙飛機」，透過紙飛機的意象帶著觀眾來回穿梭，設計師李倍也特別以紙飛機作為謝幕環節，這樣的小巧思也讓徐鈞浩、許安植、楊孟霖都十分喜歡這樣的創意，楊孟霖更表示，「他（李倍）這次在衣服上有很多皺摺的設計，讓衣服在走路時的律動感我很喜歡」，而許安植也表示本次秀上有太多的服裝都很喜歡，「他們有一個有點像圍巾的羽絨背心，是解構式的，讓我覺得原來平常很無聊的背心有能夠這樣的效果」

在本季能看到設計師李倍以過去許多系列為基底，如2019 選擇困難系列,20 14 鏡射系列 與2013衣櫥裡的秘密等等，讓各季的作品解構和重組出最新的 2021 秋冬時間暫停系列，使整場秀彷彿是品牌各系列互相對話的結果，其中最讓觀眾大開眼界的便是許安植所說的圍巾系列，該系列隨著走動使其產生宛如漂浮靜止的效果，也呼應2021秋冬系列時間暫停的主題。