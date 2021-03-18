N°5香水，源自香奈兒女士（Coco Chanel）的幸運數字「5」，而事實也證明，這個幸運數字不僅為她帶來終身無虞的財富，且讓她擁有經濟、愛情和精神的自由。今年是香奈兒N°5香水誕生100周年，為了這個極富象徵意義的經典之作，香奈兒推出N°5系列高級珠寶，其中一款「55.55項鍊」，是香奈兒歷經數年的規畫與精算，從裸石中切出55.55克拉這個完美幸運數字的主石打造，藉此向N°5香水致敬。

今年是香奈兒N°5香水誕生100周年。（CHANEL提供）

香奈兒以N°5香水瓶身發想設計「55.55項鍊」，一顆顆梨形鑽石就像是香水芳露，鑽鍊猶如飄散四溢的香氛。（CHANEL提供）

香奈兒「55.55項鍊」歷經多年的構思規畫，終於在今年N°5香水百周年正式問市。（CHANEL提供）

★N°5不只是香水 且是文化圖騰

1921年，香奈兒女士從知名調香大師Ernest Beaux調製的香水樣本當中，挑中以她的幸運數字「5」為編號的香水，並取名為N°5，自此成為暢銷百年的熱門香水，其中最為人津津樂道的莫過瑪麗蓮夢露宣稱自己只穿N°5香水入睡，普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）甚至將N°5香水繪入版畫作品當中，自此N°5香水不只是香水，且是當今的重要文化圖騰，具有不可撼動的歷史地位。

香奈兒「55.55項鍊」的55.55克拉主石，是精算之下將裸石切出幸運數字的鑽石。（CHANEL提供）

★55.55項鍊 向N°5香水致敬

為了歡慶N°5香水誕生100周年，香奈兒珠寶創意總監Patrice Leguereau傾力構思N°5珠寶系列，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列，全系列總共有123件作品，預計將在今年5月來台展出，他在專訪中指出：「我想透過此系列重現這種創作態度，從瓶身結構到澎湃香氣的觸動，其構想彷彿像穿梭於N°5香水精髓蜿蜒的旅程。」

香奈兒「55.55項鍊」處處藏有「5」的幸運數字。（CHANEL提供）

其中最具代表性的作品「55.55項鍊」，以N°5香水瓶為靈感發想創意，象徵瓶身的主石為一顆55.55克拉祖母綠切割D色無瑕 (D Flawless) 鑽石，也同樣充滿傳奇，Patrice Leguereau透露：「我們拿到原石時，並非要切割出最大顆的鑽石，而是要完美取得55.55克拉八角形鑽石。」也就是說，55.55克拉是經過事前推演精算之下的結果，不能多更不能少，只要稍有差池就前功盡棄。

★當代藝術美學 經典再現

「55.55項鍊」以N°5香水瓶蓋及瓶身為輪廓，不同形狀梨形切割鑽石串成的流蘇如瀑布般流洩，就像是一滴滴香水芳露，而以圓鑽串聯的三條鑽鍊猶如飄散四溢的香氛，不僅具備N°5香水具象的外型，且融入抽象性的意境，可說是向N°5香水致敬的終極之作。

值得一提的是，「55.55項鍊」的主石融入可拆卸設計，讓這款獨一無二的曠世鉅作展現多變的風貌，香奈兒將「55.55項鍊」列為品牌永久珍藏的非賣品，藉此見證香奈兒頂級珠寶的歷史，與芳登廣場與N°5香水緊繫相連。