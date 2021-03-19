繼大衛鮑伊以太空人為繆思寫下名曲《Space Oddity》之後，美國歌手尼克強納斯（Nick Jonas）也在近日發表全新單曲MV《太空人》（Spaceman），陳述自己處身居家防疫期間與世隔絕的孤獨感，就像是獨居駐守月球的太空人，MV中他佩戴歐米茄（OMEGA）為太空人打造的超霸系列登月腕表，更符合他的角色設定。

尼克強納斯（Nick Jonas）近日發表單曲MV《太空人》（Spaceman），佩戴歐米茄超霸登月表。（擷自MV）

歐米茄腕表是第一只登上月球的腕表，參與美國太空總署多達六次登的月壯舉，擁有豐富的太空探索歷史，尼克強納斯在MV中佩戴的是參與多次登月計畫的超霸系列登月表，且是尚未上市的超奢華版Canopus金登月表，是第一位佩戴該款腕表的名人。

歐米茄超霸大師天文台登月表是品牌最具代表性的腕表之一，表徑42mm，表面及底蓋採用藍寶石水晶鏡面，配備非對稱表殼、太陽線紋磨砂銀色階梯式表盤，並在陽極氧化鋁表圈環飾有著名的「數字90上圓點」，搭載同軸擒縱大師天文台3861機芯，表盤上有小秒針計盤、30分鐘計盤、12小時計盤，以及中央碼表秒針功能。

尼克強納斯（Nick Jonas）近日發表單曲MV《太空人》（Spaceman），佩戴歐米茄超霸登月表。（擷自MV）