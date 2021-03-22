在通膨的預期心理下全球股市房市大漲，連帶珠寶也隨之水漲船高，近兩來彩鑽與色寶石漲幅驚人，一向被視為投資理財工具的鑽石，預期將會引領下一波漲勢，此時正是投資鑽石的好時機。海瑞溫斯頓（Harry Winston）集結40件總價逾30億的鑽石作品來台，其中不乏大克拉數的珍稀美鑽，台灣是全球首站，看好台灣VIP投資美鑽的消費實力

海瑞溫斯頓逾30億的美鑽作品登台，不乏罕見Type IIa等級的大顆美鑽。（Harry Winston提供）

Harry Winston的品牌創始人溫斯頓生前喜歡蒐集美鑽，尤其是珍稀少見的大顆鑽石原石，因而有「鑽石之王」（King of Diamonds）的美譽，2013年品牌更在佳士得拍賣會購入一只101.73克拉水滴型鑽石，並命名為「溫斯頓傳奇」（Winston Legacy ），在珠寶界傳頌一時。

海瑞溫斯頓頂級珠寶系列水滴型切工鑽石項鍊，主石為34.27克拉水滴型Type IIa美鑽，4億25萬元。（Harry Winston提供）

為延續Harry Winston的美鑽之愛，這回來台展出的美鑽作品陣容十分堅強，其中最貴的是一件鑲嵌34.27克拉水滴型Type IIa美鑽主石的項鍊，要價逾4億台幣，藉此呼應昔日Winston Legacy的美鑽傳奇。

海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠型切工鑽石項鍊，主石為23.65克拉祖母綠切割型Type IIa美鑽，2億940萬元。（Harry Winston提供）

為了迎合台灣VIP對美鑽的高標準需求，Harry Winston精選無色和淨度最好的鑽石來台，皆是顏色D、淨度為IF以上等級的鑽石，甚至有15件是極為難得少見的Type IIa的頂級美鑽，包括主石為23.65克拉祖母綠切割鑽石項鍊、22.79克拉祖母綠切割鑽石戒指、10.56克拉圓形切割鑽石戒指等，更具收藏增值的價值。

海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠型切工鑽石戒指，主石為22.79克拉祖母綠切割型Type IIa美鑽，2億780萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓頂級珠寶系列水滴型切工鑽石戒指，主石為7.65克拉水滴切割型美鑽，5670萬元。（Harry Winston提供）

除了來台展出的美鑽作品外，Harry Winston還提供11種訂製戒指的款式，自依VIP的需求找到偏愛尺寸大小、切割形狀的美鑽，目前僅接受3克拉以上主石的訂製。