頂級美妝搶攻母親節市場，優惠下殺57折起，除了祭出經典保養組合搶攻主顧消費市場，組合也以最大誠意打包所有經典，不管是經典保養或是必買彩妝，都有萬元以下的新手入門款。

Sisley討論度最高經典入門「全能乳液保養組」，購買全能乳液125ml，即贈極致賦活水漾精華5ml、聚水賦活精華10ml、保濕眼脣凝露5ml，價值1萬975元，優惠價7200元，下殺66折。

嬌蘭珍珠柔光輕透UV隔離乳組價值4401元，優惠價2500元。（嬌蘭提供）

LA MER命定乳霜入門組，內含乳霜30ml、淨瑩潔膚乳30ml、濃萃雙重修護精華3ml、乳霜3.5ml、舒芙乳霜3.5ml、完美潤色防護乳3ml，價值1萬485元，優惠價6600元，下殺62折起。

LA MER命定乳霜入門組價值1萬485元，優惠價6600元。（LA MER提供）

嬌蘭則主打珍珠柔光輕透UV隔離乳組，內含UV隔離乳30ml、皇家蜂王乳蜜露40ml、皇家蜂王乳平衡油5ml、皇家蜂王乳蜂蜜修護霜7ml，價值4401元，優惠價2500元，下殺57折。

迪奧則推經典熱銷加大版，深得名媛、貴婦喜愛的迪奧精萃再生玫瑰微導精露加大容量版75ml，1萬2600元， 迪奧極效賦活精萃加大容量版75ml，5300元，熱銷超過10年，每到母親節就秒殺的經典紅色奇蹟，也是低調熱賣的經典保養。

迪奧極效賦活精萃75ml，5300元。（迪奧提供）